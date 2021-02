Governo: Raggi, rompiamo gli schemi, il M5s apra a Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque sì a Draghi ma con quale formula? "E’ evidente che un ampio spazio va lasciato alla politica: meritocrazia, equità nella distribuzione delle ricchezze sono i punti da cui partire. Il M5S saprà certamente contribuire. Da sindaca della città più grande e significativa del paese, mi auguro che ci sia un deciso intervento per dare strumenti ai sindaci italiani per snellire la burocrazia, rivedere la distribuzione delle risorse sul territorio evitando che ci sia il “bizantino” passaggio di fondi dallo Stato alle Regioni prima che arrivino ai Comuni e quindi ai cittadini". "Ho accolto con commozione il monito che ieri - in occasione dei 150 anni di Roma Capitale - il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha rivolto alla 'comunità nazionale per assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della Capitale siano svolte al meglio', perché 'Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese". Insomma cura Draghi per Roma? "Roma è la città più italiana perché è patrimonio di tutti gli italiani. Lo si capisce dai cognomi che abbiamo noi romani: la maggior parte tradisce origini nelle altre meravigliose regioni d’Italia; tutti abbiamo un nonno, un genitore o qualche parente che viene da ogni angolo della nostra bellissima nazione. Roma è patrimonio dell’Italia e dell’Europa". (Rer)