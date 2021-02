Ue: De Castro-Dorfmann, "Farm to fork" sia alleata dei produttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo nasconderci – proseguono i parlamentari S&d e Ppe -: gli obiettivi ambiziosi che l'Unione si pone con questa strategia rischiano di pregiudicare la sopravvivenza economica dell'intero comparto agroalimentare europeo, in mancanza di un approccio scientifico che individui obiettivi realizzabili, garantendo al tempo stesso piena convergenza e reciprocità degli standard produttivi per tutti i prodotti agricoli, alimentari e forestali importati nell'Ue. Un approccio ideologico porterebbe infatti a una perdita repentina di produttività, accompagnata da un aumento dei prezzi, che renderebbe i prodotti europei accessibili solo a una élite di consumatori". "Per questo – chiedono i due relatori - la Commissione deve presentare al più presto una valutazione dell'impatto cumulativo per ogni target individuato, nonché proposte proporzionali al raggiungimento degli obiettivi, continuando a monitorarne gli effetti sulla competitività delle nostre imprese". "Il nostro impegno sarà ora quello di mettere a disposizione dei nostri produttori alternative valide per produrre di più, in modo più sostenibile e con meno input. Su questo versante – concludono De Castro e Dorfmann - esiste un ventaglio di opportunità che vogliamo sfruttare, dallo smart farming alle NBTs, le nuove bio-tecnologie sostenibili". (Ren)