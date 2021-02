Imprese: Amazon annuncia l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Magione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Magione, in provincia di Perugia. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti a Perugia e nelle aree circostanti. Lo rende noto un comunicato. Nel deposito di smistamento da circa 7mila mq, Amazon - si legge nella nota - creerà oltre 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato. Il deposito e i suoi impianti tecnologici sono stati progettati con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza energetica dell’intero edificio. Il tetto e le facciate sono stati realizzati con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento ad alta efficienza termica. Sul tetto, è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 128KW di energia elettrica e l’intero l’edificio è stato dotato di un sistema di illuminazione a Led, integrato dall'illuminazione naturale grazie alla presenza di numerose finestre a nastro e lucernari a triplo vetro. Un sistema Bms (sistema di gestione dell’edificio) monitorerà l’utilizzo di tutte le strumentazioni presenti all’interno del deposito, permettendo di mantenere livelli costanti di risparmio energetico. L'edificio, inoltre, sarà dotato di oltre 280 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che agevoleranno le modalità di trasporto a emissioni zero. Questi interventi sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, con l’impegno di raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all’Accordo di Parigi. “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare", ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia. "In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento in provincia di Perugia per poter garantire ai nostri clienti un servizio sempre più efficiente”. (Com)