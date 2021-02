Roma: Pd, con distacco Torre Spaccata da municipio VI si rischia caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'atto approvato in Aula Giulio Cesare sul distacco di Torre Spaccata dal Municipio Roma VI e la relativa annessione al Municipio Roma VII l'indirizzo politico è ratificato. Adesso la palla passa alle strutture e agli uffici municipali e comunali già In sofferenza per carenza di personale e sotto pressione per l'emergenza Covid". Lo dichiarano in una nota i capigruppo Valeria Vitrotti (Pd) Municipio Roma VII e Fabrizio Compagnone (Pd) Municipio Roma VI. "E' evidente quindi che, al di là delle forzature e delle passerelle di alcuni esponenti politici, il rischio che questo passaggio tra municipi diventi un altro argomento ad hoc per illudere i cittadini è molto concreto, usato con l'unico obiettivo di strumentalizzarne le finalità e le aspettative, a fini puramente elettorali, (non dimentichiamo che tra alcuni mesi si vota per il sindaco e per i municipi di Roma) - aggiungono gli esponenti Pd -. Dire ai cittadini che basta cambiare Municipio per risolvere i problemi, è una balla bella buona. La manutenzione ordinaria delle strade, decoro urbano e verde pubblico, e ancora della nettezza urbana e trasposto pubblico efficiente. Cosa è stato fatto da 4 anni a questa parte? Tutte questioni rimaste aperte e non risolte". (segue) (Com)