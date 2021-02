Roma: Pd, con distacco Torre Spaccata da municipio VI si rischia caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esponenti del Pd "i fondi in bilancio per la manutenzione delle strade sono sempre di meno, sul verde non ne parliamo, e per i servizi essenziali tagli su tagli. Non parliamo dei problemi di carenza del personale, che proprio nel Municipio VII ha provocato la chiusura di una sede municipale e dell'anagrafico. Occorre sottolineare, tra l'altro, che la delibera, così come prevede il regolamento, è stata votata senza alcuna istruttoria e senza alcun parere tecnico di merito, da parte dei Dipartimenti interessati. Senza, fondi e reali competenze decentrate, siamo al racconto del solito libro dei sogni e soprattutto si sta ingannando la cittadinanza. Non è neanche iniziata la campagna elettorale che già si sentono le solite promesse elettorali. Roma e i territori meritano capacità amministrativa e non la visibilità del personaggio politico di turno. La cittadinanza interessata a questo passaggio di Municipio già pone legittimi dubbi, quesiti, le segnalazioni su diverse questioni sono tante. Non vorremmo che, la fretta e le ambizioni elettorali, provochino danni strutturali e a farne di nuovo le spese saranno i cittadini", conclude la nota. (Com)