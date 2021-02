Milano: Unione Artigiani, serve tavolo tecnico con Comune su multe, ciclabili e carico-scarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le piste ciclabili invadono Milano, i posti auto regolari si assottigliano e il mondo artigiano che vive di consegne, montaggi, trasporti, riparazioni, edilizia, pulizia, gestione del verde - composto da 70mila imprese nel bacino metropolitano, 25mila solo nel capoluogo - ogni giorno attraversa le vie della città sperando di non incappare in ciclisti maldestri, monopattini fuori controllo e salate contravvenzioni". Lo denuncia in una nota l'Unione Artigiani, con il suo segretario generale Marco Accornero che incalza l'amministrazione comunale: "Non facciamo finta che non esistano le esigenze di migliaia di imprese che fanno i conti tutti i giorni con i problemi del traffico e della sosta momentanea o prolungata. Serve un tavolo tecnico col Comune di Milano. C'è la possibilità di trovare soluzioni per tutte le esigenze di mobilità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". "Ultimamente - spiega Pietro Gagliardi, il presidente dei tassisti di Unione Artigiani - registriamo un approccio modello tolleranza zero da parte della Polizia Locale. Riceviamo numerose segnalazioni di tassisti multati mentre provano a fermarsi in sicurezza senza bloccare il traffico quando attendono o scaricano un cliente o di altri artigiani che vivono con l'ansia della multa mentre cercano un punto di sosta per il trasbordo delle merci o per effettuare una riparazione o il montaggio di un mobile". (segue) (com)