Milano: Unione Artigiani, serve tavolo tecnico con Comune su multe, ciclabili e carico-scarico (2)

- "A volte - continua Gagliardi - bastano due ruote dei nostri mezzi ferme sulle piste ciclabili vuote e arriva puntuale il vigile. Noi vogliamo rispettare le regole e convivere con ciclisti e pedoni ma consentiteci come imprenditori di avere norme e segnaletiche calate sulla realtà di chi lavora nel traffico milanese, tra piste per due ruote sempre più grandi e corsie di marcia sempre più ridotte, con monopattini e ciclisti che schizzano da tutte le parti. Ogni giorno è una battaglia e rischiamo di spendere in contravvenzioni quel poco che guadagniamo". "Non ne facciamo una questione politica ma pratica - conclude il coordinatore dei tassisti di Unione Artigiani - diteci semplicemente come operare con i nostri mezzi in sicurezza, con i tempi e le modalità di sosta, carico e scarico che ci servono. Non possiamo temere multe tutti i giorni". (com)