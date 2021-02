Milleproroghe: Squeri (FI), rinvio mercato tutelato ennesimo errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fermamente contrari al rinvio, l'ennesimo, della fine del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas, previsto da un emendamento del M5s al Milleproroghe. Sul passaggio dal regime 'di maggior tutela' a quello di mercato libero siamo già in enorme ritardo". Lo sottolinea il deputato e responsabile energia del gruppo di Forza Italia alla Camera Luca Squeri. "Abbiamo chiesto più volte, inascoltati, che fossero almeno previsti la fine della maggior tutela nell'elettrico per le partite Iva e il passaggio al mercato libero per i domestici del gas. Questo nella consapevolezza che il superamento delle tutele di prezzo è un'opportunità per i consumatori. Il governo Conte preferisce invece continuare a fare ciò che gli è sempre riuscito meglio: rinviare, creando incertezza e minando la credibilità del sistema. Fortunatamente tutto questo sta per finire", conclude. (Com)