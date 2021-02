Motori: Aci, nuova flessione a gennaio per mercato auto usata, bilancio negativo per radiazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura con il segno più a gennaio per il mercato delle due ruote di seconda mano. I passaggi di proprietà dei motocicli, depurati dall'effetto distorsivo delle minivolture, hanno infatti evidenziato un incremento mensile dello 0,2 per cento, che in ragione della presenza di due giornate lavorate in meno porta a +10,8 per cento la media giornaliera. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del Pra. Nonostante i nuovi incentivi alla rottamazione, il bilancio delle radiazioni di autovetture nel mese di gennaio resta in terreno negativo, facendo registrare una riduzione del 12,5 per cento rispetto a gennaio 2020, che tuttavia si riduce ad un più modesto -3,3 per cento in termini di media giornaliera. Il tasso unitario di sostituzione nel mese di gennaio è stato pari a 0,82 (ogni cento auto iscritte ne sono state radiate 82). In flessione anche le radiazioni di motocicli, che hanno chiuso gennaio con una variazione mensile negativa del 10,6 per cento (-1,2 per cento la media giornaliera). (Com)