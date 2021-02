Difesa: ministri Esteri di Russia e Cina discutono proposta Mosca per estensione Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha tenuto una conversazione telefonica con l'omologo cinese, Wang Yi, nel corso della quale è stata discussa la proposta russa di estendere il trattato Nuovo Start. "È stato deciso di contrastare congiuntamente le sfide e le minacce comuni ai due Stati, nonché di rafforzare il coordinamento della politica estera ed espandere l'interazione in vari formati multilaterali", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. "Da parte cinese è stata espressa soddisfazione per l'elevata efficacia degli sforzi russi", ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca. I ministri degli Esteri hanno anche discusso della necessità di convocare un vertice dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (Rum)