© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia farà il suo dovere, ma se tutto il centrodestra sostenesse il governo Draghi, i grillini esploderebbero, il Pd finirebbe in un angolo e noi saremmo decisivi per salvare l’Italia e scrivere il Recovery plan. Non farlo è da matti, oltre che da irresponsabili". Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini. (Rin)