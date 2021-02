Speciale energia: Sonatrach, forniture gas algerino in Italia aumentate del 12 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha esportato in Italia un volume complessivo di gas via gasdotto e via nave pari a 14,8 miliardi di metri cubi, in aumento del 12 per cento rispetto al 2019. Lo ha reso noto l’ente statale energetico algerino Sonatrach. La quota di mercato del gas algerino in Italia, secondo i dati elaborati dalla compagnia nordafricana, è aumentata al 22 per cento nel 2020 dal 18 per cento registrato l’anno precedente. L'Algeria si conferma così il secondo fornitore di gas in Italia, dietro la Russia, nonostante il calo anno su anno dell’8 per cento delle importazioni di gas nel nostro Paese, scese nel 2020 a quota 66 miliardi di metri cubi, a causa dei ridotti consumi nel contesto della pandemia di Covid-19. Il gas algerino è giunto in Italia attraverso il gasdotto TransMed e la flotta di Sonatrach Lng. Allo stesso tempo, Sonatrach ha indicato che l'Algeria ha consolidato la sua posizione di principale fornitore di gas in Spagna nel 2020, con un volume esportato di 9,6 miliardi di metri cubi (parte del quale è destinato al Portogallo) che rappresenta una quota di mercato di oltre il 29 per cento. Va notato che le importazioni di gas dalla Spagna sono diminuite di circa il 13,5 per cento nel 2020 rispetto al 2019, attestandosi a 32,6 miliardi di metri cubi. (Ala)