Speciale energia: Cdp lancia offerta Bonus Edilizi per sostenere riqualificazione del territorio

- Cassa depositi e prestiti lancia Bonus Edilizi, un'offerta di tre nuove soluzioni con cui si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell'energia, nonché degli enti pubblici per la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp prosegue così nell'attività di sostegno alle imprese italiane e agli enti pubblici durante l'emergenza sanitaria. La nuova linea di prodotti, prosegue la nota, permetterà di favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, rispondendo alle esigenze di risorse finanziarie per l'avvio degli interventi e per il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, sulla base delle misure definite dal decreto Rilancio. In particolare, l'offerta si articola in tre nuovi prodotti: la cessione del credito d'imposta, che permetterà di cedere di crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico recuperandoli in tempi più rapidi; un anticipo di liquidità per rispondere alle esigenze finanziarie funzionali all'avvio degli interventi rientranti nelle agevolazioni previste dal decreto Rilancio; e un prestito edilizio che assicura la copertura finanziaria degli investimenti eleggibili al superbonus. (Com)