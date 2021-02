Speciale energia: Libia, blackout elettrico impedisce a candidata a premier di presentare il programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i candidati alla guida del governo unitario libico stanno presentando i loro programmi ai membri del Forum del dialogo libico, in corso a Ginevra, l'unica donna tra loro non ha avuto la possibilità di presentare tutto il suo programma elettorale a causa di un blackout elettrico. Come gli altri candidati, anche Eman al Kishr infatti si era collegata dalla sua casa di Tripoli ed attendeva il suo turno per presentare il programma elettorale in videoconferenza. Mentre era in collegamento con Ginevra si è verificato un blackout elettrico nel quartiere in cui vive nella capitale, uno di quelli che ogni giorno colpiscono la popolazione della Libia, impedendole così di terminare la sua presentazione. Quello del ripristino dell'energia elettrica è uno dei punti del suo programma elettorale, insieme a quello del rafforzamento dell'insegnamento a distanza che necessità però di infrastrutture. (Lit)