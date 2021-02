Speciale energia: vicepremier russo Novak, ottimismo su ripresa domanda di petrolio globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mercato petrolifero si osserva attualmente un crescente ottimismo sulle prospettive di una ripresa della domanda globale. Lo ha detto il vicepremier russo, Aleksander Nova, in apertura della riunione del comitato di monitoraggio ministeriale Opec+. "Siamo attualmente in una fase in cui, tra la diffusione delle campagne di vaccinazioni di massa e un miglioramento dell'agenda macroeconomica, c'è un crescente ottimismo pubblico sulle prospettive della domanda globale di petrolio", ha detto Novak. (Rum)