Speciale energia: fonti stampa, riunione comitato monitoraggio Opec+ conclusa senza raccomandazioni

- La riunione del comitato di monitoraggio dell’accordo sul taglio della produzione petrolifera Opec+ è terminata senza alcuna raccomandazione in merito a potenziali modifiche. È quanto riferisce una fonte dell’agenzia di stampa “Ria Novosti” commentando l’esito della riunione cui, in rappresentanza della Federazione Russa, ha partecipato il vicepremier Aleksander Novak. "La riunione si è appena conclusa. Non c’è stata alcuna raccomandazione, si è solo rivista la situazione del mercato", ha detto la fonte. (Rum)