Speciale energia: vicepremier russo Novak, monitorare produzione paesi non aderenti a Opec+

- I Paesi membri dell’Opec+ devono esaminare più da vicino le azioni dei produttori di petrolio che non partecipano all’accordo. Lo ha detto il vice primo ministro russo Aleksander Novak durante la riunione del Comitato ministeriale congiunto di monitoraggio dell’accordo sul taglio della produzione petrolifera. "Dobbiamo prestare particolare attenzione alle dinamiche di produzione dei principali produttori che non prendono parte alle nostre azioni comuni", ha affermato Novak. Il ministro saudita dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, ha lodato i progressi compiuti da Iraq e Nigeria per quanto concerne la compensazione delle loro carenze in termini di riduzione della produzione di petrolio nei mesi precedenti. (Rum)