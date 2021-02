I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: litiga con compagno e si ferisce al viso, non è graveUna donna di 39 anni si è ferita da sola il viso con un coltello durante una lite a Milano con il compagno. Stando a quanto riferito dalla Questura intervenuta in un'abitazione in via Paolo Segneri con una volante poco prima delle 2 di questa notte, la donna, ubriaca, come gesto dimostrativo nel corso di una discussione con il convivente, ha preso un coltello e si è tagliata all'altezza della mandibola. Oltre alla polizia sono arrivati anche i soccorritori del 118 che hanno portato in codice rosso la 39enne al Niguarda. In ospedale dopo essere stata visitata e suturata la donna è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. La dinamica dell'episodio è stata confermata agli agenti anche da altri testimoni, ospiti della coppia. (segue) (Rem)