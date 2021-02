I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: GdF sequestra per bancarotta due appartamenti del valore di 12 milioni in corso MatteottiLa Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato due grandi appartamenti e un locale cantina in uno stabile di pregio in corso Matteotti in pieno centro città del valore complessivo di circa 12 milioni di euro e un credito bancario del valore di oltre tre milioni di euro, in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal pm Donata Patricia Costa e successivamente convalidato dal gip. Le attività svolte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno riguardato la bancarotta fraudolenta della Santa Marinella I S.a.s, società operante nel settore immobiliare, che è stata dichiarata fallita, insieme alla sua socia accomandataria, nel mese di gennaio 2019 e che, a partire dal 2010, aveva accumulato, complessivamente, un ingente passivo fallimentare, anche nei confronti dell’erario. Dagli accertamenti patrimoniali è emerso che, poco prima del fallimento, la socia accomandataria di 61 anni della Santa Marinella I ha prelevato dai conti correnti societari oltre 1,2 milioni di euro. (segue) (Rem)