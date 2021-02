I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Caritas Ambrosiana, in aumento violenze e abusi su donne, 70 per cento chiede aiuti alimentariQuando è scattato il coprifuoco e le strade si sono svuotate, S. non è più riuscita a pagare l'affitto. Così ad un certo punto ha ceduto alla proposta di un suo cliente storico e si è trasferita da lui. Presto i suoi timori hanno trovato conferma. Le richieste di prestazioni sessuali in cambio dell'ospitalità si sono fatte sempre più insistenti. Quanti favori e di quale tipo fossero necessari a ripagare il debito non era stato stabilito. La sola cosa certa è che non si poteva dire di no. Così alle minacce sono seguite le violenze fisiche. Schiaffi, pugni e calci. Fino a che la situazione è diventata intollerabile ed S. ha scelto di andarsene a vivere in una tenda sotto il cavalcavia. Quando l'aveva fatta arrivare in Italia dalla Romania, K. pensava di farci parecchi soldi e di sistemarsi, ma ora che la pandemia ha ridotto il giro di affari, J. è diventata solo un peso di cui è bene disfarsi il prima possibile. Per questo da mesi K. l'ha rimessa sul "mercato". Peccato però che non ha trovato nessun altro disposto a prendersela e farla lavorare. Così è stato costretto a tenersela al campo. J. può rimanere. Per ora. Ma come procurarsi cibo e vestiti sono affari suoi. Così J. per sopravvivere va in parrocchia a prendere il pacco viveri. Anche il giaccone per l'inverno glielo ha passato la volontaria del guardaroba dei poveri. (segue) (Rem)