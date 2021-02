I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Boccalini (Taxiblu), tassisti multati per breve sosta su ciclabili, serve rispetto per lavoratori"Negli ultimi giorni e con sempre maggiore frequenza quindi non frutto della 'casualità' numerosi colleghi sono stati multati, mentre lavoravano, nei pressi di Porta Venezia e in corso Buenos Aires. Vie che ormai, in virtù delle ciclabili che inondano Milano, sono diventate ad una carreggiata per senso di marcia. Multati per aver messo due ruote, per pochi minuti, sulla pista ciclabile mentre attendevano i clienti, spesso anziani che scendessero dalle loro abitazioni. Una multa da 87 euro che di questi tempi per noi significano due o anche tre giorni di lavoro". Lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. "Non capiamo questo accanimento contro chi sta lavorando, poco, ma lo sta facendo tutti i giorni e lo ha fatto anche nei giorni più difficili quando ci siamo messi a disposizione per dare un aiuto. Oltretutto veniamo multati per una situazione che per assurdo lo stesso Comune ha creato, riducendo le carreggiate, i posteggi taxi e i parcheggi in generale", prosegue Boccalini. (Rem)