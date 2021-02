Energia: Cipro, ministra Pilides a colloquio con ambasciatrice francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro e Francia condividono una collaborazione eccellente nei settori del commercio e dell'energia, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento degli idrocarburi. Lo ha sottolineato la ministra dell'Energia di Nicosia, Natasa Pilides, dopo aver incontrato l'ambasciatrice francese nell'isola, Salina Grenet-Catalano. Scrivendo su Twitter, l'ambasciatrice francese ha parlato di incontro "molto costruttivo" con la ministra cipriota sui "molti temi di interesse comune": le attività esplorative nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e le prospettive legate all'istituzione del Forum del gas del Mediterraneo orientale. La scorsa settimana il Parlamento di Nicosia ha ratificato lo Statuto del forum del gas del Mediterraneo orientale diventando, come evidenziato dal ministero degli Esteri cipriota, il quinto Paese membro e fondatore. "Entro 30 giorni lo Statuto entrerà in vigore, segando un passo significativo per la promozione della nostra visione condivisa per la regione", ha aggiunto il ministero degli Esteri cipriota.(Res)