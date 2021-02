Tunisia: Banca centrale mantiene invariato il tasso di interesse al 6,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca centrale tunisina (Bct) ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento al 6,25 per cento. Lo riferisce una nota della Banca centrale tunisina. Durante la riunione, il consiglio di amministrazione ha sottolineato la necessità di raggiungere la stabilità politica e di contenere rapidamente la pandemia e le sue ripercussioni economiche e sociali. L'ente emittente ha, in questo senso, raccomandato di attuare le riforme necessarie per sostenere gli investimenti nei settori produttivi e ripristinare la fiducia degli operatori economici al fine di accelerare la ripresa economica. Il consiglio di amministrazione ha inoltre sottolineato la necessità di raggiungere un accordo su un nuovo programma di riforme strutturali che possa riunire tutti i partner nazionali al fine di inviare un segnale positivo ai donatori e alle agenzie di rating internazionali e facilitare l'accesso ai mercati finanziari internazionali, oltre alla mobilitazione di risorse esterne. (segue) (Tut)