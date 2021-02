Tunisia: Banca centrale mantiene invariato il tasso di interesse al 6,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, si legge che l'incontro ha anche permesso di discutere l'impatto di questa situazione sulla ripresa dell'economia nazionale, a fronte della forte contrazione registrata nel corso del 2020 e che ha interessato sia i settori legati alla domanda esterna sia quelli orientati al mercato un contesto di regressione dell'attività dei settori estrattivi. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, il Cda della Banca centrale tunisina ha rilevato la stabilità del tasso di inflazione nel dicembre 2020 intorno al 4,9 per cento su base annua, per il secondo mese consecutivo, contro il 6,1 per cento dello stesso periodo del 2019. Nel 2020 il tasso di inflazione ha mantenuto una media del 5,6 per cento rispetto al 6,7 per cento del 2019. Il Cda ha inoltre registrato un calo del disavanzo delle partite correnti nel 2020, pari al 6,8 per cento, contro l’8,4 per cento del 2019. Il risultato, secondo i dati della Banca centrale è principalmente attribuibile alla contrazione del deficit commerciale, in connessione con le ricadute della crisi del Covid-19 sul commercio estero tunisino. Le importazioni sono diminuite a un ritmo più rapido delle esportazioni, ovvero -18,7 per cento e -11,7 per cento, rispetto all’aumento del 5,5 per cento delle import e del 7 per cento dell’export del 2019. (Tut)