Nato: Stoltenberg, in futuro accordi su controllo armamenti anche con Cina

- L'estensione del Nuovo Start non è la fine di un processo, ma l'inizio di un impegno per rafforzare il controllo internazionale degli armamenti così che in futuro siano inclusi anche altri Paesi, come la Cina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al punto stampa con il premier belga, Alexander De Croo. "Accolgo con favore anche l'annuncio di ieri che il Nuovo Start sarà prorogato per altri cinque anni. Questo è l'ultimo accordo rimasto che regola il numero di testate nucleari tra Russia e Stati Uniti. Ma l'estensione del Nuovo Start non dovrebbe essere la fine di un processo; è l'inizio di uno sforzo per rafforzare ulteriormente il controllo internazionale degli armamenti, in modo che in futuro possiamo avere accordi sul controllo degli armamenti che coprano più sistemi d'arma e includano più nazioni, inclusa la Cina", ha detto.(Beb)