Nato: Stoltenberg, a ministeriale Difesa futuro della missione in Afghanistan

- Nella riunione ministeriale Difesa della Nato, gli alleati decideranno il futuro della loro presenza in Afghanistan. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante il punto stampa con il premier belga, Alexander De Croo. "La Nato è qui a Bruxelles da 50 anni, quindi il Belgio è stato la nazione ospitante della Nato per 50 anni", ha detto. Stoltenberg ha ringraziato il Belgio per il suo contributo alla presenza militare dell'Alleanza nei Paesi Baltici, in Lituania, nella regione baltica e in Afghanistan. "Questa è una missione importante per combattere il terrorismo nazionale e aiutare gli afgani a combattere essi stessi il terrorismo. Formarli, aiutarli e consigliarli", ha sottolineato Stoltenberg. "Discuteremo del futuro della presenza della Nato in Afghanistan durante la prossima riunione ministeriale della difesa di questo mese", il 17 e 18 febbraio. "Perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio dilemma: o partire come afferma l'accordo Usa-Talebani, o restare. E lo valuteremo molto attentamente. Inoltre, controlla se i talebani soddisfano le condizioni sancite nell'accordo tra Stati Uniti e talebani", ha specificato.(Beb)