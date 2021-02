Milano: video-denuncia su violenze durante arresto, pm chiude indagini su due poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di due poliziotti di 31 e 30 anni coinvolti nel caso, documentato da un video circolato su internet, in cui un uomo, dopo un inseguimento, era stato colpito con calci e schiaffi mentre era ammanettato a terra. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2020 durante un intervento di alcune volanti della Questura per bloccare due uomini di 46 e 44 anni sorpresi mentre avevano cercato, utilizzando un flessibile, di fare irruzione in una gioielleria di via Marghera, zona Wagner. Nel video, ripreso dall’alto da un cittadino, i soprusi erano stati accompagnati anche da frasi come "Brutto figlio di puttana” e “Ti ha detto bene oggi”. I due uomini erano stati poi arrestati per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla vittima del pestaggio, tutti i poliziotti che avevano partecipato alla colluttazione erano stati ricoverati, e uno di questi aveva riportato la rottura della tibia. All’esito delle indagini, affidate al procuratore aggiunto Laura Pedio e il sostituto Giovanni Tarzia, ai due poliziotti, indagati per lesioni pluriaggravate, è stato notificato l’atto che anticipa l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio mentre per i due arrestati, la cui imputazione è stata riqualificata in tentata rapina, è stato chiesto il processo con rito immediato. (Rem)