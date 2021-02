Governo: Carfagna (FI), impensabile Draghi al via senza liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma: "Non riesco a immaginare un governo Draghi che nasca senza l'appoggio di chi rappresenta in Parlamento e nella società i valori liberali, garantisti, patriottici ed europeisti. Lo penso io - continua la parlamentare su Facebook - e me lo stanno ripetendo tante persone che incontro o che mi scrivono in questi giorni. Quei valori rappresentano la mia storia personale, quella di Forza Italia e del Partito popolare europeo e possono aiutare Mario Draghi a rimettere in piedi l'Italia. Di più, sono necessari. Per questo - conclude Carfagna - la nostra scelta sul sostegno al nuovo governo appare fin troppo semplice". (Rin)