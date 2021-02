Imprese: Sace insieme a Sport e Salute per il sostegno al settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la collaborazione tra Sace e Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita: l‘intesa, siglata dall’amministratore delegato di SaceE Pierfrancesco Latini e dal presidente e Ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, è finalizzata a sostenere i piani di sviluppo e di crescita delle Pmi che operano nel settore sportivo. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo ha l’obiettivo di affiancare le imprese italiane attraverso l’offerta di prodotti assicurativi e finanziari di Sace e mediante i servizi ingegneristici di Salute e Sport, finalizzati alla realizzazione di strutture dedicate alla pratica sportiva, anche agonistica. Inoltre, il protocollo d’intesa prevede iniziative nell’ambito del perimetro Green di Sace - tra cui l’ammodernamento degli impianti sportivi di SeS e di terzi, anche in chiave di efficienza energetica - e il rafforzamento dell’internazionalizzazione delle Pmi della filiera. (segue) (Com)