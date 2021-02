Imprese: Sace insieme a Sport e Salute per il sostegno al settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sport incarna alcuni tra i valori imprescindibili che fanno parte della nostra cultura, oltre ad essere un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo: ecco perché siamo orgogliosi di mettere a disposizione, insieme a Sport e Salute, il nostro know how e la nostra esperienza, anche nell’ambito del perimetro Green di Sace, a beneficio di una filiera che costituisce un importante driver di crescita per la nostra economia”, ha commentato Latini, aggiungendo che sostenere i piani di sviluppo delle Pmi del settore conferma ancora una volta il nostro ruolo di facilitatore di business in un momento quanto mai complesso, in vista della ripartenza del sistema paese. “Sono felice di poter sottoscrivere oggi questo importante accordo: quella immaginata con Sace non è solamente una collaborazione tra due eccellenze del nostro paese, ma un aiuto e sostegno concreto che da oggi saremo in grado di fornire a chi intende fare impresa in settori strategici di nostro interesse”, ha aggiunto Cozzoli. (Com)