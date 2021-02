Ungheria: premier Orban, per noi è meglio restare in Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo ha parlato anche di immigrazione. Orban ha reiterato un'opinione espressa più volte, ossia che gli ungheresi non vogliono che un gran numero di persone di fede islamica entrino nel Paese modificandone sensibilmente il tessuto culturale. Il fondamento della politica migratoria magiara è l'opposizione totale all'immigrazione illegale. L'Ungheria rispetta le norme internazionali che stabiliscono di accogliere chi scappa dai propri luoghi perché perseguitato, ma il diritto internazionale non dà loro la libertà di scegliere in quale Paese trasferirsi. Bisogna portare aiuti dove ce n'è bisogno invece di "importare problemi", ha continuato. L'approccio dell'Ue ai richiedenti asilo va a suo avviso ben oltre le prescrizioni del diritto internazionale. Sfortunatamente, dice Orban, si tratta di qualcosa che è diventato "un punto nodale politico" e chi non è d'accordo "diventa immediatamente una pecora nera". (Vap)