Energia: Ad Omv Petrom, il 2021 è un anno critico per il gas naturale nel Mar Nero (2)

- Secondo Verchere, il 2021 è un anno critico per il gas naturale nel Mar Nero e i"l tempo gioca un ruolo chiave nello sviluppo di questi progetti". "Secondo le dichiarazioni pubbliche, vi è l'intenzione di modificare la legge sull'offshore attraverso un processo parlamentare, che dovrebbe aver luogo nella prima sessione parlamentare di quest'anno. La Romania ha risorse di gas scoperte e valutate nel Mar Nero e sono praticamente pronte per essere sfruttate. Queste risorse sono essenziali per l'approvvigionamento energetico: se i progetti sul gas del Mar Nero non si realizzeranno, si prevede che le importazioni di gas raggiungeranno il 40 per cento entro il 2030", ha aggiunto. "Il gas naturale nel Mar Nero potrebbe essere una fonte di sviluppo economico e un valido supporto nella transizione energetica. Sbloccare le risorse di gas naturale nel Mar Nero rafforzerebbe la Romania e creerebbe le premesse per diventare il più grande produttore di gas dell'Ue", ha proseguito l'Ad di Omv Petrom. (segue) (Rob)