Usa: sondaggio, Kevin McCarthy il leader repubblicano più popolare tra i conservatori

- È il leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, l’esponente del Partito repubblicano preferito dagli elettori conservatori negli Stati Uniti. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto da “Axios” e dall’istituto SurveyMonkey. Le rilevazioni indicano come McCarthy sia molto più popolare del suo omologo al Senato, Mitch McConnell. Il primo è valutato positivamente dal 38 per cento degli intervistati e negativamente dal 16 per cento; il secondo positivamente dal 31 per cento e negativamente dal 46 per cento. La vera sorpresa è costituita da Marjorie Taylor Greene, la cospirazionista seguace di QAnon e ferrea sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump, la quale gode del favore del 28 per cento degli elettori repubblicani (il 18 per cento ne ha invece un’opinione negativa). Pur ancora sconosciuta al grande pubblico (solo il 51 per cento ritiene di conoscerla a sufficienza per avere un’idea sulla sua figura), la Greene risulta molto più popolare di una “tradizionalista” del Partito repubblicano come Liz Cheney, figlia dell’ex vice presidente Dick e numero tre alla Camera dei rappresentanti, che di recente ha votato a favore dell’impeachment per Donald Trump. Solo il 14 per cento degli intervistati ha un’opinione positiva di Cheney, mentre il 42 per cento la valuta in maniera negativa. Gli elettori repubblicani che si considerano in linea con la Greene sono tre volte quelli che si dicono allineati alla Cheney. Un altro terzo degli elettori afferma di riconoscersi né nell’una, né nell’altra.(Nys)