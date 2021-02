Spagna: Puigdemont, sosterremo governo con Erc in Catalogna solo con prospettiva indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non dovesse vincere le elezioni che si terranno il 14 febbraio prossimo, Uniti per la Catalogna (JxCat) è "disposta" a favorire l'investitura del candidato di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Pere Aragonès, se "avranno una tabella di marcia per l'indipendenza" per condividere "un programma minimo". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Generalitat e leader di JxCat, Carles Puigdemont, in un'intervista radiofonica a " Rac1", spiegando che c'è già un "referendum valido" (quello del primo ottobre 2017 ritenuto, al contrario, illegittimo dalle autorità spagnole) che permette di "andare verso l'indipendenza, riprendendo le cose da dove le avevamo lasciate. Puigdemont, fuggito in Belgio pochi giorni dopo il referendum del 2017. Nel caso in cui il fronte indipendentista non dovesse superare la soglia del 50 per cento dei voti che garantirebbe la maggioranza assoluta al Parlamento catalano, Puigdemont ha spiegato che il processo di indipendenza continuerebbe ad essere "legittimo" anche se non potrebbe andare avanti "allo stesso ritmo". Alla domanda se crede che ci sarà un'amnistia per i leader catalani in carcere per il referendum del 2017, il leader di JxCat ha dichiarato che "non si fa illusioni" in quanto non vede la "volontà politica" di approvarla. (Spm)