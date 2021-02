Governo: Berlusconi, ovvio attendersi squadra di profilo che rappresenti migliori energie Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato di 'governo dei migliori' ed è ovvio attendersi una squadra di governo di profilo adeguato all’enorme impegno che l’esecutivo avrà di fronte e che rappresenti davvero le migliori energie del Paese e ci aspettiamo ovviamente anche un programma all’altezza delle esigenze e delle aspettative della nazione, su temi cruciali come il piano vaccinale, il Recovery fund, i ristori, il fisco, la burocrazia, la giustizia". Lo sottolinea in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine della riunione in videoconferenza con il vicepresidente di FI, Antonio Tajani e le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. "L’Italia, come sottolineato dal presidente della Repubblica - prosegue l'ex premier -, ha bisogno di ricevere risposte certe e immediate sull’emergenza sanitaria, economica e sociale: è compito della politica assumersi la responsabilità delle scelte con le donne e gli uomini che la rappresenteranno nell’esecutivo". (Com)