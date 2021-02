Serbia-Russia: colloquio fra presidenti Vucic e Putin, "amicizia indistruttibile" tra i due Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale riguardo, il presidente Putin ha sottolineato l'importanza del lavoro della Commissione mista intergovernativa per la cooperazione. Vucic ha sottolineato l'importanza del gasdotto Balkan Stream, le cui operazioni sono state avviate in Serbia il primo gennaio e "che contribuisce alla stabilità energetica" del Paese. A proposito della situazione regionale, Vucic ha ringraziato il Putin "per il suo incrollabile sostegno personale all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia", nonché per il sostegno attivo dello Stato russo sulla questione del Kosovo. "La Russia comprende i nostri sforzi per garantire la pace e la stabilità nella regione e la disponibilità della Serbia al dialogo e al compromesso come l'unico modo per risolvere le questioni aperte", ha detto Vucic. (Seb)