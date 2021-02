Imprese: Terna, 60 milioni per nuova linea elettrica “invisibile” tra Cortina e Auronzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione della nuova linea elettrica, autorizzata nell’agosto del 2019 dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, ha coinvolto 27 imprese specializzate, molte delle quali locali, e fino a cento lavoratori nei cantieri, ed è stata eseguita secondo i migliori standard di sostenibilità e tutela ambientale, lasciando intatto il paesaggio boschivo dell’alto bellunese. I lavori sono stati avviati nel novembre del 2019 e completati lo scorso mese di dicembre, nonostante l’emergenza: i cantieri sono stati condotti grazie all’apertura di più fronti contemporanei, con l’impiego di diverse squadre che hanno lavorato in simultanea, modalità che ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di realizzazione dell’opera e di limitare di conseguenza il più possibile i disagi per la popolazione locale e per il turismo dell’area. I cavi sono stati posizionati sfruttando parte della viabilità esistente e sentieri alpini già presenti e utilizzando diverse tecniche: per le tratte prive di interferenze è stata effettuata la posa tramite lo scavo a cielo aperto, mentre laddove era necessario superare ostacoli lungo il tracciato si è optato per tecnologie no dig, quali la trivellazione orizzontale controllata. In particolare, l’elettrodotto completamente interrato si compone di 40 tratte consecutive, unite tra loro tramite apposite giunzioni per cavi in alta tensione. (segue) (Com)