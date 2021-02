Germania: operazione antidroga in Nordreno-Vestfalia, quattro arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di quattro arresti il bilancio dell'operazione antidroga effettuata all'alba di oggi in Nordreno-Vestfalia, in cui sono stati schierati reparti speciali (Sek) e antisommossa della polizia. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l'azione si inserisce nel quadro delle indagini su un gruppo sospettati di “coltivare o produrre sostanze stupefacenti e di essere coinvolto in un vivace traffico di droga”. Le forze dell'ordine hanno perquisito 18 tra appartamenti ed esercizi commerciali a Moenchengladbach e Leverkusen, nonché nei circondari di Viersen, Kleve, Oberberg e Neuwied. In alcuni casi, la polizia ha impiegato gli esplosivi per fare irruzione negli appartamenti. A Leverkusen, la detonazione ha causato un ferito lieve. (Geb)