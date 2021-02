Germania: maxioperazione di polizia conto trafficanti di droga e armi, sei arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di agenti sono stati schierati nella maxioperazione di polizia che, all'alba di oggi, è scattata in diversi Laender della Germania. L'obiettivo era una rete di trafficanti di armi e sostanze stupefacenti. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, a tal fine, 15 tra abitazioni ed esercizi commerciali sono stati oggetto di perquisizioni a Brema, Bremerhaven e in Bassa Sassonia con diverse centinaia di forze. Nel corso dell'operazione, sono stati eseguiti sei ordini di custodia cautelare ed eseguiti sequestri di beni per due milioni di euro. Perquisizioni e arresti sono legati a cinque procedimenti della procura di Brema per sospetto traffico di droga e armi. Le accuse sarebbero dirette anche contro esponenti della famiglia Miri, uno dei clan della criminalità organizzata araba attivi in Germania. (Geb)