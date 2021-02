Cultura: Adsi ed Enit insieme per rilanciare rete delle dimore storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dimore storiche italiane e l’Agenzia nazionale del turismo (Enit) hanno siglato un protocollo d'intesa per l'individuazione di strategie finalizzate a coniugare l'attività di promozione turistica svolta da Enit con la vocazione turistica della rete delle dimore del circuito Adsi e del territorio in cui sono collocate. Stando al relativo comunicato stampa, le attività previste dalla convenzione vanno dalla partecipazione a eventi fieristici di promozione dell'offerta turistica all'elaborazione di itinerari volti a scoprire l'identità storica, culturale e artistica italiana; dallo sviluppo di itinerari enogastronomici alla messa a punto di percorsi per la valorizzazione dei paesaggi intatti. Adsi ed Enit, prosegue la nota, si impegnano a coordinare le proprie attività di collaborazione con gli organismi centrali statali e gli enti locali (con particolare riguardo alle Regioni). “Adsi ha in essere un'intensa attività di promozione del territorio attraverso itinerari dedicati alla scoperta del patrimonio immobiliare privato e delle importanti testimonianze artistiche, storiche, di tradizioni, di identità e cultura che esso racchiude”, ha affermato il presidente Giacomo Di Thiene. (segue) (Com)