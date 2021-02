Cultura: Adsi ed Enit insieme per rilanciare rete delle dimore storiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per tali ragioni è importante l'intesa raggiunta con Enit, che valorizza l'intero circuito Adsi, ubicato su tutto il territorio peninsulare ed in particolare nei borghi: in questo modo, si contribuisce alla diversificazione e all'ampliamento dell'offerta turistica verso destinazioni meno note al grande pubblico; la rete delle dimore dell'Adsi, inoltre, fornisce un accesso specifico al mondo dell'enogastronomia italiana, elemento fondamentale della nostra cultura e tradizione da sempre apprezzato anche all'estero”, ha aggiunto. “Vogliamo potenziare il patrimonio identitario della rete delle dimore storiche come presidi di memoria e cultura: un particolare valore aggiunto per investire sul turismo di prossimità e una leva strategica per declinare i nuovi trend dinamici del turismo post emergenza”, ha aggiunto il presidente Enit Giorgio Palmucci. “L’Italia è la prima al mondo per numero di beni culturali e di siti riconosciuti patrimonio dall'Unesco, ben 55: merito di una tradizione storica e culturale che spinge ogni anno milioni di turisti a visitare le nostre città, rendendoci la destinazione turistica tra le prime al mondo", ha aggiunto. (Com)