Covid: Egitto, 512 casi e 53 nuovi decessi nelle ultime 24 ore

- Sono 512 gli egiziani risultati positivi ieri ai test del coronavirus nelle 24 ore precedenti, portando il totale di contagi a 167.525 da inizio pandemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Su un totale di 167.525 casi, circa 130.912 sono completamente guariti e usciti dall’isolamento. Altri 53 egiziani sono deceduti dopo aver contratto il virus Sars-CoV-2, portando il bilancio a 9.460 decessi. In base ai dati ufficiali, gli attualmente positivi alla Covid-19 in Egitto sono circa 26 mila su una popolazione di circa 100 milioni di abitanti.(Cae)