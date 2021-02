Turchia: ministero Esteri su proteste studenti, nessuno può interferire nei nostri affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri turco ha condannato le critiche ricevute in questi giorni dalla comunità internazionale in merito alla repressione da parte delle forze di sicurezza delle proteste organizzate dagli studenti presso l’Università del Bosforo a Istanbul. "Avvertiamo quei circoli di non usare un linguaggio che provoca gruppi che ricorrono a mezzi illegali e incoraggia atti illegali", ha riferito il ministero degli Esteri in una nota. In questi giorni a Istanbul sono esplose diverse proteste studentesche contro la recente nomina del nuovo rettore dell'Università del Bosforo, Mehmet Bulu, particolarmente vicino al partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan. “Il diritto di riunione e di manifestazione così come la libertà di parola sono costituzionalmente garantiti in Turchia”, ha sottolineato il ministero, secondo cui, al contrario, in questi giorni si è assistito durante le proteste a infiltrazioni di “terroristi” tra i manifestanti che nulla hanno a che fare con le richieste degli studenti. (segue) (Tua)