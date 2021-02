Turchia: ministero Esteri su proteste studenti, nessuno può interferire nei nostri affari interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le forze di sicurezza svolgono i loro compiti sulla base dell'autorità che è loro conferita dalla legge”, riferisce la nota del ministero, precisando che le misure necessarie e proporzionali sono prese contro gli atti violenti che vanno oltre il diritto di manifestare. "Le recenti immagini di violenza sproporzionata da parte delle forze di sicurezza nei confronti di cittadini innocenti e civili nella minima obiezione contro il governo in molti paesi, che definite democrazie sviluppate sono ancora impresse nella nostra memoria”, ha riferito il ministero nella nota, consigliando a coloro “che cercano di dare una lezione alla Turchia su democrazia e legge” di guardare anzitutto alla situazione nei loro Paesi. Ieri, il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu ha dichiarato che almeno 79 persone arrestate in questi giorni durante le proteste apparterrebbero a vari gruppi riconosciuti come terroristi dalla Turchia, tra cui il Fronte rivoluzionario di liberazione del popolo (Dhkp-C) e Partito comunista della Turchia/ marxista-leninista (Tkp – ML). (Tua)