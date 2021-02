© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fuoco un gazebo in un balcone all'ultimo piano di una palazzina in via degli Opimiani 88, a Roma. Questa mattina, poco prima delle 8.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre di Tuscolano per spegnere le fiamme al quinto piano dell'edificio. Non si sono registrati feriti né danni alla struttura. Sul posto carabinieri e 118. (Rer)