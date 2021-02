Moldova: presidente Dodon, Partito socialista non sosterrà governo Gavrilita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi crediamo che questo Parlamento debba passare alla storia, non corrisponde al voto popolare del febbraio 2019 e questo Parlamento deve essere sciolto. Abbiamo già sprecato un mese e questo solo per colpa della presidente Sandu. Se la presidente avesse nominato il candidato a dicembre, subito dopo le dimissioni di Chicu, le elezioni si sarebbero svolte in aprile-maggio. Adesso le elezioni si terranno a giugno", ha dichiarato anche Dodon. L'ex presidente moldavo ha ribadito che i deputati socialisti non voteranno per il governo di Gavrilita la prossima settimana, "a prescindere da quanto siano buoni la squadra governativa e il programma di governo". (segue) (Moc)