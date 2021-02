Moldova: presidente Dodon, Partito socialista non sosterrà governo Gavrilita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se la candidatura a primo ministro di Natalia Gavrilita sarà votata in Parlamento continueremo a cercare una soluzione per innescare le elezioni parlamentari anticipate, perché questo governo, se non ha il sostegno del Parlamento, può portare avanti solo azioni limitate", ha dichiarato ieri la presidente della Moldova Sandu, scrivendo su Facebook. "Un buon governo presenta buone leggi. Poi va in Parlamento e chiede sostegno per queste leggi ma, se non c'è la maggioranza parlamentare per sostenerle, allora queste leggi non si concretizzano e non possono aiutare i cittadini", ha osservato Sandu. La presidente sostiene di aver nominato un candidato per la carica di primo ministro di cui si fida e sa che Gavrilita sarà un buon capo di governo se verrà votata. "Gavrilita presenterà un buon programma e una buona squadra", sostiene Sandu affermando che la risposta alla domanda se si terranno elezioni parlamentari anticipate è da ritrovare in Parlamento. (segue) (Moc)