Moldova: presidente Dodon, Partito socialista non sosterrà governo Gavrilita (4)

- Se il Parlamento moldavo non vota due volte per un candidato alla carica di primo ministro, può essere avviato il processo di scioglimento dell'organismo legislativo e viene fissata la data delle elezioni parlamentari anticipate. "Io credo che abbiamo bisogno di elezioni anticipate, perché quello che abbiamo ora in Parlamento è contro i cittadini. Non abbiamo una maggioranza che prende decisioni a favore dei cittadini, che approva leggi per il popolo, che sostiene la riforma della magistratura, la lotta alla corruzione e un buon governo, che lavora per il popolo. Ci serve un governo ma anche un Parlamento, soprattutto una maggioranza parlamentare che funzioni", ha detto Sandu. Secondo la presidente Sandu, l'uscita dall'attuale situazione di stallo politico può avvenire solo attraverso elezioni anticipate, organizzate correttamente e liberamente e in cui non si voti più per ladri, ma per persone oneste. La candidata alla carica di primo ministro Gavrilita si presenterà in Parlamento a Chisinau la prossima settimana per chiedere la fiducia su un programma e una squadra di governo. (Moc)