Covid: Confartigianato Sardegna, 2 miliardi finanziamenti per quasi 40 mila imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 4 imprese sarde su 10 hanno usufruito del sostegno del Fondo di Garanzia dello Stato, messo in campo dal Governo per contrastare la crisi della pandemia. In circa 10 mesi, dal 17 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, le attività produttive della Sardegna hanno presentato 39.127 domande di credito al Fondo di Garanzia, a seguito dei provvedimenti introdotti dai DL "Cura Italia" e "Liquidità" contro la crisi Covid19, per un ammontare di quasi 1miliardo e 937milioni di euro. 29.151 domande, pari al 74,9 per cento, sono pervenute per operazioni fino ai 30mila euro (ex 25mila) a garanzia 100 per cento dello Stato, per un totale di 552milioni e 240mila euro. Sono questi i dati che provengono dal monitoraggio che l'Ufficio Studi Confartigianato Imprese Sardegna ha avviato sui dati del Fondo di Garanzia, che in Italia ha messo a disposizione oltre 134 miliardi di euro. (segue) (Rsc)