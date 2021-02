Covid: Confartigianato Sardegna, 2 miliardi finanziamenti per quasi 40 mila imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna, con le sue oltre 39mila domande (su un totale di 105mila imprese operanti in ogni comparto), si attesta in 13esima posizione, mentre la regione che ha presentato il maggior numero di richieste è la Lombardia (290.850), segue, a distanza, il Lazio (177.827). La media della richiesta nell'Isola è di 49.669 euro, contro una quota nazionale di quasi 80mila euro. Per le richieste fino a 30mila, l'importo medio delle domande è di circa 18.875 euro, in linea con la media nazionale. A livello provinciale, per ciò che riguarda il totale delle domande, in testa il Nord Sardegna (Sassari-Gallura), con 13.875 richieste per un ammontare di oltre 683milioni di euro e una media di 49mila euro a impresa. Segue Cagliari con 11.155 domande, un ammontare di 603milioni di euro e una media a di 54mila euro. Per le domande che non vanno sopra i 30mila euro, in testa sempre il Nord Sardegna con oltre 10mila domande per 192milioni di euro e quasi 19mila euro di media. Segue Cagliari con quasi 8mila domande per un ammontare di 154milioni di euro e una media di 19mila euro richiesti. (segue) (Rsc)